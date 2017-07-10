Обзор «Российской газеты» за 10 июля 2017 года

10.07.2017 05:54:07 (GMT+12)

Торговля

Из России с семечками

Российские национальные павильоны откроются на крупнейших онлайн-площадках Японии и Вьетнама

Игорь Зубков

Россия запустит национальные магазины на крупнейших площадках интернет-торговли Японии и Вьетнама, а экспортерам возместят расходы на размещение товара в онлайне и экспресс-доставку, рассказал «РГ» управляющий директор по международному продвижению торговли Российского экспортного центра Михаил Мамонов.

Также государство возьмет на себя часть расходов на контейнерные железнодорожные перевозки продовольствия в Китай. В северных провинциях уже распробовали нашу еду — поставки растут на сотни процентов.

Интервью – на 9 полосе



Парламент

Карусель закрывается

Госдума ужесточает наказание за нарушения на выборах

Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на выборах. Голосование за других избирателей подпадет под новую статью Уголовного кодекса. Максимальный срок за так называемые избирательные «карусели» составит до пяти лет лишения свободы. Вводя уголовное наказание, депутаты вносят финальный штрих в избирательную реформу, направленную на обеспечение честности и открытости выборов.

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ТЕХНОЛОГИИ

Код в мешке

Два новых вируса атаковали мобильные телефоны россиян

Роман Маркелов

Аналитики выявили два новых вируса для смартфонов, работающих на операционной системе Android. Первый крадет деньги с банковских счетов граждан, второй — незаметно подписывает на платные услуги. С каждым годом вирусов для мобильных устройств становится только больше, констатируют эксперты.

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ИНИЦИАТИВА

Повысили порог

Госдума облегчила должникам выезд за рубеж

Татьяна Замахина

С 1 октября должникам будет легче выехать за рубеж — если долг менее 30 тысяч рублей, то границу можно будет пересечь беспрепятственно. Госдума приняла во втором чтении поправки об увеличении в три раза порога задолженности, после которого устанавливается запрет на выезд из страны. Однако послабление касается не всех должников — для алиментщиков будут действовать прежние правила.

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Туризм

Курортный перебор

Сайты по бронированию отелей берут с туристов то, чего еще нет

Нина Егоршева

Быть или нет в России курортному сбору, вопрос пока открытый. Законопроект о его введении прошел только первое чтение в Госдуме. Тем не менее на отечественных курортах нашлись те, кто уже поспешил обложить россиян налогом на отдых.

Факт в том, что некий «городской налог» включен в услуги чуть ли не каждой десятой гостиницы Краснодарского края — из тех, что зарегистрированы на известном сайте бронирования отелей.

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ПРОЕКТ

Легкая покупка

Для приобретения средств реабилитации инвалидам выдадут сертификаты

Марина Гусенко

Людям с ограниченными возможностями здоровья будут выдавать электронные сертификаты на определенную сумму для приобретения положенных им технических средств реабилитации (ТСР). Таким образом, помощь государства инвалидам станет более персонализированной. Законопроект об электронных сертификатах разработал минтруд.

По словам министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, сертификат невозможно будет обналичить. И купить на него что-то другое, кроме средств реабилитации и абилитации, будет нельзя. Навязывать сертификаты никто не будет. Инвалид сам сможет выбрать, как получить положенное средство .

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АЛЬТЕРНАТИВА

ПОДУЛО ИЗ ОФШОРА

Ветровая энергетика растет быстрее прогнозов

Тарас Фомченков

В мире все большую популярность приобретает так называемая «офшорная ветроэнергетика», когда генераторы устанавливаются в прибрежной полосе. По оценке европейской ассоциации Wind Europe, уже через 10 лет стоимость киловатт-часа, полученного с помощью ветряков, сравняется с ценой «обычного» электричества, и без всяких субсидий. А сегодня минимальная стоимость мегаватт-часа ветровой электроэнергии находится в районе 50-100 евро. И, по мнению экспертов, потенциально активное развитие возобновляемой генерации может принести нашей стране проблемы с поставками газа в Старый Свет. Однако в том, когда это случится, понимания они не нашли.

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АВТОМОБИЛИ

ГАИ пустило собак

Вступает в силу новый порядок регистрации машин

Владимир Баршев

Машину с ржавым VIN поставить на учет в ГИБДД будет проще. Тем, кто записался на прием через портал Госуслуг, потребуется пройти на одну процедуру меньше. А инвалидам не только найдут сурдопереводчика, если он требуется, но даже разрешат передвигаться по подразделению с собакой-поводырем.

Такие неожиданные новации содержатся в приказе МВД, вступившем в силу. Он вносит поправки в правила регистрации транспортных средств и регламент по оказанию этой услуги.

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Транспорт

Вызов не принят

Агрегаторам запретят нанимать таксистов с судимостью

Ирина Жандарова

Агрегаторам такси запретят нанимать на работу водителей с судимостью. Законопроект о регулировании работы интернет-агрегаторов пассажирских перевозок внесен в Госдуму. Предполагается, что для того, чтобы получить работу таксистом, претенденту нужно предоставить организатору перевозок справку о наличии или отсутствии судимости. Кроме того человека, заказавшего такси, будут информировать не только о том, кто является водителем и на какой машине он подъедет, но и о номере разрешения на право осуществлять перевозку пассажиров.

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АВТОРЫНОК

Рулим к розетке

Цены на электромобили начнут серьезно падать с началом их массового производства

Тарас Фомченков

К 2020 году на рынке покупатель сможет купить себе полностью электрический кроссовер, джип и даже микроавтобус — на сегодня анонсирован выпуск сразу 84 новых марок и моделей электрокаров. Вот только цены на инновационный автопром пока серьезно падать не будут.

На электрическом поле к этому моменту отметятся многие производители, признанные в мире двигателей внутреннего сгорания бренды. Свои машины подготовят BMW, Jaguar, Toyota, KIA и Peugeot, Ford и Audi. Причем многие из них получатся не в результате «банальной» установки электродвигателя в уже популярную модель, а сделанными с чистого листа.

Более того, некоторые марки, например, с 2019 года вообще хотят отказаться от выпуска машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

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("Российская газета").

