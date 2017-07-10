Камчатский метеокомментарий, 10 июля (191/174)

10.07.2017 05:40:04 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +10°C, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



Утро: +10°С, пасмурно, дождь.



День: +15°С, значительная облачность, небольшой дождь.



Вечер: +16°С, облачно, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 18 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 16’38’’ (-2”).



Луна: 98%, стареюшая.



Сегодня — Самсон.



Народ приметил: Самсон-сеногной. Самсона прозвали "сеногноем", так как "Самсон сено загнаивает". Приметили: "На Самсона дождь — через семь недель то ж", "Если на Самсона дождь, то до бабьего лета мокро (дождь)", то есть до 14 сентября. Погниет все сено, которое убрать не успели, тогда беда в дома придет. Если зарядили дожди, ребятишки обращались к солнышку: Радуга-дуга, Не давай дождя, Давай солнышка-Колоколнышка!



Поэтому-то раньше стар и мал все были на сенокосе. Идет подготовка к покосу, и второй раз вспахиваются поля, оставленные на пар. Большая часть пара идет под озимую рожь, остальная будет засеваться весной яровым хлебом.



Именины у Юрия. Георгий (Юрий, Егорий) с греческого - "земледелец".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 10 июля, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



