Камчатский метеокомментарий, 10 июля (191/174)

10.07.2017 05:40:04 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +10°C, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
Предварительный прогноз:
Утро: +10°С, пасмурно, дождь.
День: +15°С, значительная облачность, небольшой дождь.
Вечер: +16°С, облачно, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 18 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 16’38’’ (-2”).
Луна: 98%, стареюшая.
Сегодня — Самсон.
Народ приметил: Самсон-сеногной. Самсона прозвали "сеногноем", так как "Самсон сено загнаивает". Приметили: "На Самсона дождь — через семь недель то ж", "Если на Самсона дождь, то до бабьего лета мокро (дождь)", то есть до 14 сентября. Погниет все сено, которое убрать не успели, тогда беда в дома придет. Если зарядили дожди, ребятишки обращались к солнышку: Радуга-дуга, Не давай дождя, Давай солнышка-Колоколнышка!
Поэтому-то раньше стар и мал все были на сенокосе. Идет подготовка к покосу, и второй раз вспахиваются поля, оставленные на пар. Большая часть пара идет под озимую рожь, остальная будет засеваться весной яровым хлебом.
Именины у Юрия. Георгий (Юрий, Егорий) с греческого - "земледелец".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 10 июля, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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