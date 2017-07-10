Камчатский гороскоп, 10 июля

10.07.2017 05:17:50 (GMT+12)

Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:



Понедельник позволяет отдохнуть от эмоциональных и физических перегрузок, обсудить в непринужденной обстановке последние новости, способствует общительности, демократичности, взаимному дружелюбию, упрощает задачу знакомства, обмена мнениями, выражения симпатий, активизирует виртуальную жизнь в соцсетях, повышает обучаемость. Деловые переговоры могут принять полуофициальный оттенок.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Кирпичная.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей



улиц Лермонтова, Владивостокской, Автомобилистов, проспекта Карла Маркса, районов КП, Звездная, 11 (в краевом центре), Крашенинникова (в Елизове), села Крутоберегово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.