Камчатский гороскоп, 10 июля

10.07.2017 05:17:50 (GMT+12)
Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:
Понедельник позволяет отдохнуть от эмоциональных и физических перегрузок, обсудить в непринужденной обстановке последние новости, способствует общительности, демократичности, взаимному дружелюбию, упрощает задачу знакомства, обмена мнениями, выражения симпатий, активизирует виртуальную жизнь в соцсетях, повышает обучаемость. Деловые переговоры могут принять полуофициальный оттенок.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Кирпичная.
Рейтинг дня: 4.
День благоприятен для жителей
улиц Лермонтова, Владивостокской, Автомобилистов, проспекта Карла Маркса, районов КП, Звездная, 11 (в краевом центре), Крашенинникова (в Елизове), села Крутоберегово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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