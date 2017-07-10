Камчатский гороскоп, 10 июля

10.07.2017 05:17:50 (GMT+12)

Камчатский гороскоп, 10 июля

Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:

Понедельник позволяет отдохнуть от эмоциональных и физических перегрузок, обсудить в непринужденной обстановке последние новости, способствует общительности, демократичности, взаимному дружелюбию, упрощает задачу знакомства, обмена мнениями, выражения симпатий, активизирует виртуальную жизнь в соцсетях, повышает обучаемость. Деловые переговоры могут принять полуофициальный оттенок.

Опасное место для водителей и пешеходов – улица Кирпичная.

Рейтинг дня: 4.

День благоприятен для жителей

улиц Лермонтова, Владивостокской, Автомобилистов, проспекта Карла Маркса, районов КП, Звездная, 11 (в краевом центре), Крашенинникова (в Елизове), села Крутоберегово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page