Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскорму краю на 10 июля 2017 года

10.07.2017 05:14:04 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:



Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6,+11°С, днем +13,+18°С, в центральных районах местами до +23°С, в западных районах +11, +16°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6,+11°С, днем +14,+19°С, в восточных районах +9, +14°С.



Гидрологическая обстановка:



Выход воды на пойму отмечается на реках: Камчатка - с. Верхне-Камчатск, Кирганик - с. Кирганик Мильковского района; Камчатка - п. Козыревск, Камчатка - п. Ключи Усть-Камчатского района; Апука - с. Ачайваям Олюторского района, без ущерба.



Природные пожары:



В связи с прогнозируемыми осадками практически на всей территории полуострова пожароопасная обстановка оценивается как стабильная. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная, ожидается снижение классов пожарной опасности.



Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 1; Елизовский МР – 1; Карагинский МР – 2; Мильковский МР – 1; Олюторский МР – 2; Пенжинский МР – 2; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 2; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 2.



Сейсмологический прогноз:



В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Прогноз вулканической активности:



Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).