Доброе утро, Камчатка!

10.07.2017 05:10:08 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 10 июля 2017 года. По старому стилю 26 июня.



Седмица 6-я по Пятидесятнице. Прп. Сампсона странноприимца (ок. 530). Прав. Иоанны мироносицы (I). Обре́тение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998).



Прп. Серапиона Кожеезерского (1611). Прп. Севира пресвитера (VI). Прп. Георгия Иверского, Святогорца (1065) (Груз.). Прп. Мартина Туровского (после 1146).



Сщмчч. Александра Сидорова и Владимира Сергеева пресвитеров (1918); сщмч. Петра Остроумова пресвитера (1939).



По мусульманскому календарю — 16 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 16 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День воинской славы России — День победы русской армии в Полтавской битве (1709).



10 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1878 В Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.



1925 В Дейтоне начался «Обезьяний процесс» против преподавания теории Дарвина.



1934 В СССР создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД).



1935 Принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы».



1962 В США запущен спутник связи «Telstar-1».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1509 Жан Кальвин, французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.



1765 Петр Багратион, русский военный, князь, герой Отечественной войны 1812 года.



1792 Фредерик Марриет, английский писатель, автор приключенческих романов.



1830 Камиль Писсарро, французский художник-импрессионист.



1856 Никола Тесла, американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик.



1871 Марсель Пруст, французский писатель.



1878 Отто Фрейндлих, немецкий живописец и скульптор.



1888 Джорджо де Кирико, итальянский художник.



1897 Джон Гилберт, американский актер эпохи немого кино.



1902 Сергей Лемешев, советский оперный певец, лирический тенор, народный артист СССР.



1905 Лев Кассиль, советский писатель-прозаик.



1953 Татьяна Веденеева, советская и российская телеведущая, актриса театра и кино.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



