Доброе утро, Камчатка!

10.07.2017 05:10:08 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня понедельник, 10 июля 2017 года. По старому стилю 26 июня.

Седмица 6-я по Пятидесятнице. Прп. Сампсона странноприимца (ок. 530). Прав. Иоанны мироносицы (I). Обре́тение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998).

Прп. Серапиона Кожеезерского (1611). Прп. Севира пресвитера (VI). Прп. Георгия Иверского, Святогорца (1065) (Груз.). Прп. Мартина Туровского (после 1146).

Сщмчч. Александра Сидорова и Владимира Сергеева пресвитеров (1918); сщмч. Петра Остроумова пресвитера (1939).

По мусульманскому календарю — 16 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 16 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День воинской славы России — День победы русской армии в Полтавской битве (1709).

10 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1878  В Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.

1925  В Дейтоне начался «Обезьяний процесс» против преподавания теории Дарвина.

1934  В СССР создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД).

1935  Принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы».

1962  В США запущен спутник связи «Telstar-1».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
  
1509  Жан Кальвин, французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.  

1765  Петр Багратион, русский военный, князь, герой Отечественной войны 1812 года.  

1792  Фредерик Марриет, английский писатель, автор приключенческих романов.  

1830  Камиль Писсарро, французский художник-импрессионист.  

1856  Никола Тесла, американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик.  

1871  Марсель Пруст, французский писатель.  

1878  Отто Фрейндлих, немецкий живописец и скульптор.

1888  Джорджо де Кирико, итальянский художник.  

1897  Джон Гилберт, американский актер эпохи немого кино.  

1902  Сергей Лемешев, советский оперный певец, лирический тенор, народный артист СССР.  

1905  Лев Кассиль, советский писатель-прозаик.  

1953  Татьяна Веденеева, советская и российская телеведущая, актриса театра и кино.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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