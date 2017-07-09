Поздравления с Днем семьи, любви и верности

09.07.2017 19:30:39 (GMT+12)

В канун празднования Дня семьи, любви и верности в большом зале Правительства Камчатского края состоялось ежегодное чествование и награждение супружеских пар, связанных узами брака более 25 лет. Медали «За любовь и верность» в торжественной обстановке вручила первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.



От имени главы региона Владимира Илюхина она поздравила камчатцев с предстоящим Днем семьи, любви и верности.



«Очень важно, чтобы семья была тем очагом, куда всегда можно и хочется прийти, где обязательно примут и поймут. Я очень рада, что у нас на Камчатке столько достойных уважаемых семей, которые воспитали замечательных жителей нашего региона, и сегодня продолжают воспитывать внуков и правнуков. И самое важное то, что в глазах у них по-прежнему горит огонь любви, - сказала Ирина Унтилова. - Я желаю, чтобы вы были здоровы и благополучны, чтобы всегда были окружены вниманием и заботой родных и близких людей, а чувство влюбленности никогда не покидало вас, какие бы года ни наступали».



Слова приветствий и поздравлений прозвучали также от заместителя Председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирины Яровой, заместителя председателя Правительства Камчатского края Владимира Пригорнева, заместителя председателя Законодательного Собрания региона Андрея Копылова.



В рамках собрания медали получили 34 супружеские пары, проживающие в краевой столице. Всего же в этом году медалей удостоены 70 камчатских пар,проживших в браке более 25 лет.



Напомним, медаль «За любовь и верность» в Камчатском крае вручается с 2009 года. Всего за это время почетную награду получили около 400 камчатских семей. Награда учреждена оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности» в Российской Федерации. Символично, что впервые этот праздник отмечался в 2008 году, объявленном годом семьи.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.