Камчатка отметила День рыбака

09.07.2017 19:28:05 (GMT+12)
Камчатка отметила один из самых главных праздников полуострова – День рыбака. Торжественные мероприятия прошли на центральной площади Петропавловска-Камчатского, где для жителей и гостей края была подготовлена праздничная программа с участием лучших творческих коллективов. Основным её действом стало театрализованное шествие царя морей Нептуна, который появился перед зрителями из вод Авачинской бухты.
Почётными гостями праздника стали заместитель председателя Правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын, заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев, и.о. главы Петропавловск-Камчатского городского округа Юлия Иванова и ветеран рыбопромышленной отрасли Юрий Пролыгин.
В торжественной обстановке Владимир Галицын поздравил присутствующих с Днём рыбака от имени губернатора Камчатского края.
«Я не ошибусь, если скажу, что этот праздник является одним из самых уважаемых и почитаемых в нашем регионе. Каждый второй житель края, так или иначе, имеет отношение к рыбной промышленности. И сейчас более сотни судов находятся на промысле в море. Недаром в последние 10 лет Камчатка является лидером в этой отрасли среди других регионов нашей замечательной страны, а рыбохозяйственный комплекс края уверенно развивается. В этот день я хочу пожелать всем, кто связал себя с морем и с промыслом, счастья, здоровья и благополучия. С Днём рыбака!» - сказал Владимир Галицын.
Также он вручил Почётные грамоты Правительства Камчатского края лучшим работникам рыбохозяйственного комплекса.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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