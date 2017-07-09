На юге Камчатки сегодня

09.07.2017 16:21:41 (GMT+12)

На юге Камчатки установилась настоящая камчатская погода, над побережьем стоит плотный туман, идёт морось.



Рыбаки отмечают профессиональный праздник и поздравляют с Днём рыбака всех жителей Камчатки!



Вчера уже второй раз за неделю на юге Камчатки свирепствовала гроза, у многих жителей Озерновского региона повыходили из строя электроприборы, до сих пор не устранено отсутствие электричества в селе Запорожье. Погода пугает своими аномальными выпадами - в наших краях таких эффектов доселе не наблюдалось.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.