Срочно в номер: на Камчатке спасатели эвакуировали туристов, которые сплавлялись на рафте по реке Авача

09.07.2017 10:05:43 (GMT+12)

Камчатские спасатели эвакуировали туристов, которые сплавлялись на рафте по реке Авача. Информация о происшествии поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю днём 8 июля.



Как сообщил один из туристов, группа в количестве восьми человек начала движение с села Северные Коряки вниз по течению реки. Через некоторое время сопровождающему их гиду стало плохо — он потерял сознание, в результате чего рафт потерял управление и уткнулся в тупик в протоке реки. Туристы приняли решение обратиться за помощью к спасателям.



В предполагаемый район нахождения группы незамедлительно убыли спасатели Камчатского спасцентра и медик — всего пять человек. Через несколько часов специалисты были на месте происшествия и эвакуировали туристов.



Отметим, что группа не была зарегистрирована в поисково-спасательном отряде Камчатского края.



ГУ МЧС России по Камчатскому краю в очередной раз обращается к гостям и жителям полуострова при выходе в лес, в горы, на сплавы и т.д., — регистрироваться у спасателей.



Зарегистрировать свой туристический маршрут можно в поисково-спасательном отряде Камчатского края по адресу:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Халактырское шоссе, 5.

Также можно обратиться по телефону 8 (4152) 41-03-95.



МЧС России по Камчатскому краю напоминает, чтобы сплав по реке не обернулся трагедией, следует помнить и выполнять следующие правила по технике безопасности:



- до выхода на маршрут необходимо обязательно зарегистрировать свой тур в поисково-спасательном отряде Камчатского края; сделать это можно, позвонив по телефону 8 (4152) 41-03-95;

- готовясь к сплаву, следует подготовить необходимое снаряжение: спасательный жилет, одежду и обувь по погоде, шлем и лучше закрытую лодку;

- если вы осуществляете сплав под руководством опытного гида-проводника, строго следуйте всем его инструкциям,

- всё время во время сплава находитесь в спасательном жилете, который должен быть застегнут на все имеющиеся застежки; лямки жилета необходимо протянуть между ног – застегнутый таким образом спасательный жилет в случае опрокидывания лодки не соскользнет с человека и позволит ему остаться на поверхности воды;

- держитесь на расстоянии устойчивой голосовой связи с лодкой, плывущей впереди, внимательно слушайте сообщения о предстоящих препятствиях и передавайте их плывущим в следующей лодке;

- не отделяйтесь от общей группы, не сообщив об этом руководителю или товарищам;

- плывите как можно дальше от завалов и отдельных деревьев, лежащих поперёк реки, и ни в коем случае не хватайтесь за них руками;

- в самых опасных местах проводите лодку вручную вдоль отмельного берега;

- не вставайте в лодке в полный рост, не передвигайтесь в ней во время движения;

- не наступайте ногами на баллоны лодки,

- не подходите к берегу на большой скорости,

- при падении в воду или переворачивании лодки, не пытайтесь схватить лодку, даже на глубоком месте. Попытайтесь выбраться на близлежащий берег,



- имейте при себе в непромокаемой упаковке спички для разведения костра при ЧС и репелленты,



Техника безопасности во время стоянок



Необходимо:

- крепко привязать лодку к деревьям или кустам независимо от того, осталась она на воде или вытащена на берег, так как порыв ветра может сбросить её в реку,

- не оставляйте надутую до предела лодку на берегу, следите за нагревом резиновой поверхности лодки в солнечные дни,

- не отлучайтесь из лагеря без средств защиты (фальшфейер, сигнальные ракеты и т.п.);

- не оставлять пищу, пойманную рыбу или остатки еды у палаток (домиков).

- не употребляйте спиртные напитки непосредственно перед сплавом и во время сплава по воде.



Будьте бдительны, берегите себя!

Помните, что безопасность вас и ваших близких – в ваших руках!

Напоминаем: телефон службы спасения «01», с мобильного «101» или «112»!



Зарегистрировать свой туристический маршрут можно в поисково-спасательном отряде Камчатского края по адресу:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Халактырское шоссе, 5.

Также можно обратиться по телефону 8 (4152) 41-03-95.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

