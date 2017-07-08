В Коряках сегодня

08.07.2017 10:58:59 (GMT+12)

В Коряках сегодня

В Коряках сегодня переменная облачность, тепло (+17), дует слабый юго-западный ветер. Похоже, к вечеру небо совсем затянет. А ночью, скорее всего, будет дождь.

Поздравляю всех, у кого есть семьи, с Днем семьи и верности, а у кого нет - обрести семью! А также с наступающим Днем рыбака!

На снимке: где-то в Коряках.

Фото: Максим БОДА.  

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