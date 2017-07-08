В Палане сегодня

08.07.2017 10:56:48 (GMT+12)

В Палане сегодня облачно, небольшой ветер и тепло. Жары, как это было вчера, уже нет. Но на природу пойти можно. Хорошей всем субботы!



Фото: Сергей МАНАЕНКОВ.