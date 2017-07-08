Камчатский метеокомментарий, 8 июля (189/176)

08.07.2017 08:45:39 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 8 июля (189/176)

В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было +13°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 2 м/с, втмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 68%.

Предварительный прогноз:

День: +22°С, облачно с прояснениями, без осадков.

Вечер: +22°С, облачно с прояснениями, без осадков.

Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21- 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  16’42’’ (-1”).

Луна: 99%, растущая.

Сегодня - Петр и Феврония.

Народ приметил: День Петра и Февронии стал символом верной, сильной, красивой любви и считается счастливым в любви.

С этого дня ожидается еще сорок жарких дней.

Именины у Ефросинии. Ефросиния с греческого - "радость".

Не болейте!
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  8 июля, 7.45 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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