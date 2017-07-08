Камчатский метеокомментарий, 8 июля (189/176)

08.07.2017 08:45:39 (GMT+12)

В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было +13°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 2 м/с, втмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 68%.



Предварительный прогноз:



День: +22°С, облачно с прояснениями, без осадков.



Вечер: +22°С, облачно с прояснениями, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21- 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 16’42’’ (-1”).



Луна: 99%, растущая.



Сегодня - Петр и Феврония.



Народ приметил: День Петра и Февронии стал символом верной, сильной, красивой любви и считается счастливым в любви.



С этого дня ожидается еще сорок жарких дней.



Именины у Ефросинии. Ефросиния с греческого - "радость".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 8 июля, 7.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



