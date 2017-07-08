Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 8 июля 2017 года

08.07.2017 08:18:21 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:



Южная половина Камчатского края

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°С, при прояснениях 3-8°С, днем 17-22°С, при прояснениях до 28°С, на западном побережье 11-16°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°С, днем 11-16°С, при прояснениях до 23°С.



Гидрологическая обстановка:



Выход воды на пойму также отмечается на реках: Камчатка - с. Верхне-Камчатск, Кирганик - с. Кирганик Мильковского района; Камчатка - п. Козыревск, Камчатка - п. Ключи Усть-Камчатского района; Апука - с. Ачайваям Олюторского района, без ущерба.



Природные пожары:



В связи с прошедшими осадками практически на всей территории полуострова пожароопасная обстановка оценивается как стабильная. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная. Однако в связи с установившейся ясной погодой ожидается повышение классов пожарной опасности.

Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 4; Елизовский МР – 2; Карагинский МР – 2; Мильковский МР – 2; Олюторский МР – 2; Пенжинский МР – 2; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 2; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 2.



Сейсмологический прогноз:



В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Прогноз вулканической активности:



Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).