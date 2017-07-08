Доброе утро, Камчатка!

08.07.2017 08:13:18 (GMT+12)

Сегодня суббота, 8 июля 2017 года. По старому стилю 24 июня.



Прмц. Февронии девы (ок. 304).



Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев (1228). Прп. Далмата Исетского (1697).



Сщмч. Василия Милицына пресвитера (1918); прп. Никона Беляева, исп. (1931); сщмч. Василия Протопопова пресвитера (1940).



По мусульманскому календарю — 14 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 14 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всероссийский день семьи, любви и верности.



День памяти святых Петра и Февронии.



●Петр и Феврония — покровители семьи и брака. Их брак многие века является образцом христианского супружества.



Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого князь Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь «древолазца» бортника, добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле.



Дева Феврония была мудрой, ее слушались дикие животные, она знала свойства трав и умела лечить недуги, была красивой, благочестивой и доброй девушкой. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя, однако, он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж.



Когда он наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить простыми людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал им.



В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились бояре, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.



В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались Петр и Феврония в один день и час — 8 июля (по новому стилю) 1228 года.



Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Погребены были святые супруги в соборной церкви города Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по обету Иваном Грозным в 1553 году. Ныне открыто почивают в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.



8 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



52 до н.э. Юлий Цезарь установил контроль над территорией Лютеции (нынешнего Парижа).



1497 Экспедиция португальского мореплавателя Васко да Гамы покинула Лиссабон.



1709 Русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII в Полтавском сражении.



1944 Введены звание и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1621 Жан де Лафонтен, французский литератор и баснописец.



1838 Фердинанд Цеппелин, немецкий конструктор дирижаблей, генерал.



1839 Джон Рокфеллер, американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров.



1842 Николай Бенардос, русский изобретатель.



1851 Артур Эванс, британский археолог, открыватель Минойской цивилизации.



1892 Николай Поликарпов, советский авиаконструктор.



1894 Петр Капица, советский физик, Нобелевский лауреат.



1895 Игорь Тамм, советский физик, Нобелевский лауреат.



1898 Георгий Лангемак, советский ученый, один из основных создателей реактивного миномета «Катюша».



1908 Нельсон Рокфеллер, американский политик и банкир.



1931 Юрий Мазурок, советский оперный певец (баритон), народный артист СССР.



1938 Андрей Мягков, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.



1950 Константин Райкин, российский актер театра и кино, профессор, народный артист России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



