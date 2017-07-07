Сотрудники ГИБДД раскрыли два угона по «горячим следам»

07.07.2017 16:14:32 (GMT+12)

Накануне в дежурную часть полиции г. Елизово с заявлением обратился 72-летний местный житель. Он сообщил, что оставил свой мопед «Хонда Дио» на ул. Октябрьской на 20 минут, а когда вернулся из продуктового магазина, транспортного средства на месте уже не было.



Мопед был обнаружен сотрудниками ДПС ГИБДД у дома по ул. Завойко и возвращен владельцу.

По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний елизовчанин. Он воспользовался тем, что владелец мопеда оставил ключ в замке зажигания и «просто решил покататься». В связи с невыполнением законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении злоумышленника составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Гражданин помещен в спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.



ОД ОМВД России по Елизовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Проводится расследование.



Аналогичное преступление произошло на 12 км в дачном соте «Звездочка». У жителя Петропавловска-Камчатского был угнан автомобиль «Митцубиси Делика». Для поиска иномарки сотрудниками полиции был введен план «Перехват». Машина обнаружена на 26 км трассы Морпорт-Аэропорт. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель с. Эссо. Проводится проверка.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

