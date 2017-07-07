Верховный Суд Российской Федерации не смягчил приговор троим жителям Камчатки по делу о жестоком убийстве

07.07.2017 16:11:26 (GMT+12)

Во вторник, 4 июля 2017 года, Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел апелляционные жалобы осужденного Шпака М.А., а также защитника осужденного Ляшок А.А. на приговор Камчатского краевого суда от 20 апреля 2017 г. по делу о жестоком убийстве, совершенном в городе Елизово в августе 2016 года.



Приговором краевого суда жители Елизовского района Камчатского края Ким В.Д., Шпак и Ляшок признаны виновными в том, что 6 августа 2016 г. во время совместного распития алкогольных напитков в строительном жилом балке в городе Елизово стали избивать находящегося там же местного жителя после того, как тот высказал оскорбления в адрес Шпака и Ляшка. Последние поочередно наносили обидчику удары руками и ногами по его телу и голове.



Затем Ким, из чувства личной неприязни к потерпевшему, решил воспользоваться моментом и убить его. Он взял молоток, которым с целью пресечения возможной попытки потерпевшего выйти из жилого помещения и оказать сопротивление, нанес ему инструментом удары по рукам и ногам. После чего этим же молотком Шпак также стал бить потерпевшего по рукам.



После избиения Ким, Шпак и Ляшок вытащили мужчину на улицу, дотащили его до теплового колодца, где Ким в присутствии Шпака и Ляшка, не препятствующих его действиям, молотком несколько раз ударил потерпевшего по голове. Затем по указанию Кима, Шпак и Ляшок скинули мужчину вниз головой в колодец, закрыв на нем люк.



В результате действий злоумышленников 45-летний потерпевший умер на месте.

За совершение преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), неоднократно судимым Киму (57 лет) и Шпаку (31 год) назначено наказание в виде 15 лет и 14 лет лишения свободы соответственно, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Ранее несудимый 35-летний Ляшок приговорен к 12 годам лишения свободы также с ограничением свободы на полтора года. Наказание осужденным постановлено отбывать в исправительной колонии строгого режима.



В жалобе на приговор осужденный Шпак просил снизить срок наказания, считая его чрезмерно суровым. Защитник осужденного Ляшка приводил доводы об отсутствии у его подзащитного умысла на причинение смерти потерпевшему.



Рассмотрев апелляционные жалобы, проверив законность приговора, Верховный Суд не нашел оснований для их удовлетворения, оставив судебное решение Камчатского краевого суда без изменения.

Приговор вступил в законную силу.





Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению

