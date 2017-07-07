В Милькове сегодня

07.07.2017 13:09:01 (GMT+12)

В Милькове сегодня по-прежнему пасмурно, ночью опять шёл дождь, Относительно тепло (+17), тихо. Небо серое, хмурое... Но сегодня пятница, рабочая неделя заканчивается и это не может не радовать - впереди два выходных дня! Так что всем доброй, весёлой пятницы!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.