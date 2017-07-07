Срочно в номер: в Быстринском районе на Камчатке введен особый противопожарный режим

07.07.2017 12:31:02 (GMT+12)

На территории Быстринского района Камчатского края в связи с установившимся на территории высоким, четвертым, классом пожарной опасности, введен особый противопожарный режим.



Этот режим является временной мерой и вводится исключительно в целях предупреждения и недопущения возникновения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций.



В связи с введением особого противопожарного режима «Охрана Камчатских лесов», пожарная часть села Эссо и пожарный пост села Анавгай приведены в повышенную готовность с целью незамедлительного реагирования в случае возникновения природных пожаров.



Ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах пожароопасных видов работ.



Категорически запрещено разведение костров, сжигание мусора и травы на территории Быстринского района - даже малейший очаг возгорания в настоящее время может стать причиной крупного пожара.



Кроме того, введение особого противопожарного режима подразумевает, что в организациях всех форм собственности и на предприятиях должны быть проведены внеплановые инструктажи с персоналом, проверки сетей противопожарного водоснабжения, спецсредств и техники. Их руководителям также рекомендовано произвести осмотр прилегающих к их зданиям территорий – зачастую рядом с этими учреждениями расположены несанкционированные свалки мусора, которые становятся причиной возгораний. Подведомственные территории необходимо очистить от легковоспламеняющегося мусора, что позволит значительно снизить вероятность возникновения пожара.



Помимо этого, будет усилена работа патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп. В их состав входят сотрудники МЧС России, полиции, представители администраций муниципальных образований, лесоохраны. Главные задачи таких групп - предупреждение возникновения природных пожаров и палов, выявление нарушителей правил пожарной безопасности, а также проведение профилактической работы с населением.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям Камчатки не нарушать правила пожарной безопасности в лесах, на садовых участках. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.



В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – «101» или «112»).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.