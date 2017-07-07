Срочно в номер: в результате землетрясения в акватории Тихого океана жертв и разрушений на Камчатке нет

07.07.2017 12:16:17 (GMT+12)
Днём 7 июля 2017 года в 11.02 по камчатскому времени, по данным сейсмостанции «Петропавловск», в акватории Тихого океана было зафиксировано ощущаемое сейсмособытие.
Землетрясение произошло на глубине 36 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3. Сейсмособытие ощущалось в некоторых районах Петропавловск-Камчатского городского округа в виде слабых толчков до 2 баллов.
Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана. Ближайший населённый пункт – Петропавловск-Камчатский городской округ – находится в 147 километрах от эпицентра, до береговой линии 50 километров.
Оперативными группами был произведён осмотр ближайших социально-значимых объектов Петропавловск-Камчатского городского округа. Жертв и разрушений нет.
Социального напряжения среди населения нет.
Угроза цунами не объявлялась.
Для справки: магнитуда – это величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Ее часто путают со шкалой оценки интенсивности землетрясения в баллах (по 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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