Внимание, розыск!

07.07.2017 11:50:17 (GMT+12)

МО МВД России «Усть-Большерецкий» устанавливает местонахождение Тёскиной Александры Николаевны 1951 г.р., которая 4 июля 2017 года ушла из дома в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района и до настоящего времени о ее местонахождении не известно. Могла уехать в другие населенные пункты. Была одета в серую ветровку, темные брюки. На голове оранжевый платок с цветами.



Если вы обладаете информацией о местонахождении Тёскиной Александры Николаевны, просьба сообщить по телефонам 8 (41532) 2-13-02, 8 (914) 786-12-38, 8 (914) 620-11-60, 8 (914) 022-56-36.

