Осторожно - Сайты двойники ОСАГО!

07.07.2017 11:47:15 (GMT+12)

Автомобилист из города Елизово стал жертвой злоумышленников, создавших сайт-двойник страховой компании



В полицию обратился пенсионер из города Елизово, который стал жертвой злоумышленников. На сайте e-rgs.ru он хотел приобрести полис ОСАГО. Мужчина оплатил 4496 рублей, переведя деньги на расчетный счет банковской карты неизвестного. По факту проводится проверка, решается вопрос и возбуждении уголовного дела.



Доверие и невнимательность - именно на что рассчитывают те, кто хочет поживиться в Интернете.

Обращаем внимание автомобилистов, что на сайте Российского союза автостраховщиков указаны адреса сайтов всех страховых компаний (http://autoins.ru/ru/e-Polis/rsa-members_e-Polis_resistration/index.wbp ), у которых есть лицензия на продажу электронного ОСАГО.

Прежде чем оформлять полис, обязательно убедитесь, что он есть в этом списке и действительно принадлежит выбранной вами страховой компании, а не является подделкой.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю





