На Камчатке бывший полицейский не смог смягчить себе приговор за взятку

07.07.2017 11:39:29 (GMT+12)

Во вторник, 4 июля 2017 г., судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краевого суда оставила без изменения приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, 33-летнему Геннадию Таюрскому.



Приговором Елизовского районного суда от 18 мая 2017 г. он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере).



Этим же приговором по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) осужден знакомый полицейского - 41-летний Денис Интанкин.

Расследование проводилось СУ СКР России по Камчатскому краю.



В суде установлено, что в начале сентября 2016 года Таюрский, получив информацию о хищении 21 миллиона рублей главным бухгалтером ООО Охранное предприятие «Альфа Безопасность», решил получить с нее взятку в размере 2,5 млн рублей.



Начальник отдела полиции по борьбе с коррупцией пообещал женщине организовать принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела, беспрепятственный выезд с территории Камчатского края в целях отчуждения принадлежащего ей имущества во избежание наложения ареста.

В целях конспирации Таюрский привлек своего знакомого Интанкина, которому главбух должна была передать взятку.



12 сентября 2016 года посредник встретился с женщиной и получил от нее деньги для дальнейшей их передачи начальнику ОЭБиПК, после чего сразу был задержан сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю.



Приговором Елизовского суда Таюрскому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с 10-летним запретом занимать должности в государственных органах. Кроме того, суд лишил его специального звания майор полиции.

Интанкина суд приговорил к трем годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года.



Не согласившись с приговором, адвокат осужденного Таюрского подал апелляционную жалобу для отмены приговора в связи с неправильной, по его мнению, квалификацией действий полицейского и просил суд квалифицировать их как покушение на мошенничество, и, соответственно, существенно смягчить назначенное наказание.



Государственный обвинитель прокуратуры Камчатского края доказал в суде несостоятельность указанных доводов защиты, в связи с чем приговор Елизовского суда оставлен без изменения, а жалоба защитника без удовлетворения.



Приговор вступил в законную силу.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





