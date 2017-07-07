В Коряках сегодня

07.07.2017 11:31:26 (GMT+12)

В Коряках сегодня солнечная теплая ((+15) погода. Дует слабый восточный ветер. Будем надеяться, что на выходные, несмотря на прогноз, будет такая же погода.



Всем позитивного пятничного настроения и отличного дня!



На снимке: река Гаванка (вид с моста, что на въезде в село).



Фото: Максим БОДА.