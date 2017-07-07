На Камчатке капитан рыболовного сейнера пытался скрыть от учета более 8 тонн незаконно выловленного минтая

07.07.2017 11:31:35 (GMT+12)
Камчатский межрайонный природоохранный прокурор Константин Кулдышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана рыболовного сейнера «Теплый», 56-летнего жителя г. Петропавловска-Камчатского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, в марте 2017 г. экипаж сейнера «Теплый», принадлежащего ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод», находясь в Петропавловск-Командорской промысловой подзоне территориального моря России, под руководством капитана незаконно выловил более 8,2 тонн минтая. Капитан намеренно не вносил в промысловую документацию реальные сведения об улове, предоставляя в контролирующие органы недостоверную оперативную отчетность. Его действиями природным ресурсам Российской Федерации причинен ущерб в размере 696 тыс. рублей.
Уголовное дело 5 июля 2017 г. направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.
Одновременно природоохранная прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод» суммы причиненного ущерба. В обеспечение исковых требований на денежные средства судовладельца в указанном размере наложен арест.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью
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