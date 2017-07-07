Вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств обсудили в прокуратуре Камчатского края

07.07.2017 11:29:30 (GMT+12)

В прокуратуре Камчатского края под председательством заместителя прокурора края Максима Куликова состоялось межведомственное оперативное совещание, где обсуждалась работа правоохранительных органов края в сфере пресечения незаконного оборота наркотических средств и иных психотропных веществ.



В совещании приняли участие руководители управлений МВД, ФСБ, Следственного управления СКР по Камчатскому краю, оперативные сотрудники краевой прокуратуры, а также прокуроры Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска.





Отмечено, что в 2016 году на территории края зарегистрировано 575 преступлений данной категории, что почти на 13 % меньше, чем в 2015 году. За 5 месяцев 2017 года зарегистрировано 237 преступлений, что на 14,7 % меньше, чем за тот же период 2016 года. Раскрыто 407 и 137 преступлений соответственно.

В числе указанных преступлений в 2016 году 27 преступлений совершенны организованными группами, в 2017 году - 3 .

В общей массе зарегистрированных в крае преступлений, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в прошедшем году составляли 13 %, в текущем – 10 %.



Эти показатели свидетельствуют о существенном влиянии данной категории дел на общее состояние преступности в регионе.

В 2016 году из незаконного оборота было изъято более 8 килограммов наркотических средств, за 5 месяцев 2017 года почти 4,3 килограмма. В суд направлены головные дела о совершении 407 преступлений, в 2017 году - 143.

Почти 98 % из числа указанных преступлений в 2016 году зарегистрированы на территориях города Петропавловск-Камчатского (73,4 % от общего количества), Елизовского района (20,5 %) и Вилючинска (5 %).



Оставшиеся чуть более 2-х процентов приходятся на Усть-Большерецкий, Мильковский и Усть-Камчатский районы, в остальных районах края преступления данной категории не регистрировались. Аналогичное положение наблюдается и в текущем году.

На совещании отмечено, что данные показатели не отражают реальную криминогенную ситуацию по наркотикам, что требует от силовых ведомств повышенного внимания и постоянной активной работы по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств.



После расформирования Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков основная часть работы в этой сфере лежит на органах внутренних дел, а также Федеральной службе безопасности в части оперативно-розыскной деятельности. Сотрудники полиции не только выявляют и пресекают преступные проявления, но и проводят работу совместно с медицинскими организациями по наблюдению за лицами, больными наркоманией и представляющими опасность для окружающих, в целях предупреждения совершения ими повторных правонарушений. Участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних проводит индивидуально-профилактическую работу с местными жителями, в том числе несовершеннолетними.



По результатам совещания отмечены недостатки в организации работы уполномоченных органов и выработан комплекс совместных дополнительных мер, направленных на их устранение, а также повышение качества работы оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.



Исполнение решения совещания находится на личном контроле заместителя прокурора края Максима Куликова.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора

Камчатского края по взаимодействию

со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению



