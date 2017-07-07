Происшествия на дорогах края

07.07.2017 11:26:17 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 14 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого различные травмы получили два человека.



Выявлено четыре водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще три человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Выявлено пять пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено пять единиц автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещёно шесть граждан.



6 июля в 12:43 минут на 22 километре автодороги Морпорт - Аэропорт 50-летняя гражданка, управляя автомобилем «Тойота Старлет», двигаясь со стороны поселка Нагорный в направлении автодороги Морпорт – Аэропорт, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении автомобилю «Тойота Лэнд Крузер Прадо» под управлением 43-летнего гражданина, двигающегося в прямом направлении со стороны г. Петропавловска-Камчатского в г. Елизово, в результате чего произошло столкновение.



В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажирка автомобилем «Тойота Старлет», которые были госпитализированы.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

