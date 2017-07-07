На Камчатке рецидивистку отправили в колонию на 9 лет

07.07.2017 11:22:46 (GMT+12)

В среду, 5 июля 2017 г., с участием государственного обвинителя Елизовской городской прокуратуры Камчатского края районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летней жительницы г. Елизово, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).



Следствием и судом установлено, что вечером 6 апреля 2017 года елизовчанка, находясь в состоянии опьянения в квартире своего сожителя по улице Виталия Кручины в городе Елизово, в ходе ссоры с ним схватила кухонный нож и нанесла им один удар в сердце, от которого 30-летний мужчина скончался на месте. За несколько секунд до этого хозяин квартиры ударил пьяную сожительницу по лицу, что и вызвало у нее такую бурную реакцию.



Кроме того, месяцем раньше, 5 марта, работая продавцом в магазине ООО «Зима-Лето» в Елизове, женщина похитила там продукты питания и табачные изделия на общую сумму более 42 тысяч рублей.



Ранее подсудимая уже отбывала наказание в местах лишения свободы, в том числе за корыстные преступления и против личности.

Суд признал ее виновной в совершении убийства и кражи и, с учетом наличия в ее действиях опасного рецидива, назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбытием в колонии общего режима.



Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшего – брата погибшего о компенсации морального вреда и взыскал с виновной 600 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению





