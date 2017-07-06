Обзор «Российской газеты» за 7 июля 2017 года

07.07.2017 05:47:33 (GMT+12)

Только в «РГ»

Экономика с купюрами

Какими будут наши деньги с появлением банкнот номиналами 200 и 2000 рублей

Игорь Зубков

Намеченный на октябрь выпуск новых банкнот номиналами в 200 и 2000 рублей может привести к смене художественного оформления и технологии изготовления остальных купюр. Вместо эмблемы ЦБ будет Государственный герб РФ, также супермаркеты начнут собирать копейки, рассказал «Российской газете» директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

Ссылка на интервью: https://rg.ru/2017/07/06/aleksandr-iurov-pytatsia-ogranichit-oborot-nalichnyh-besperspektivno.html

Интервью – на 1 полосе



Прямая речь

По гамбургскому расчету

Алексей Пушков: Есть много вопросов, требующих углубленного диалога лидеров России и США

Ариадна Рокоссовская

О запланированных «на полях» саммита G20 в Гамбурге переговорах президентов России и США, о том, какую роль играют СМИ в американской политике, а также вернется ли российская делегация в ПАСЕ, «РГ» рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Интервью – на 13 полосе



ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В пожарном порядке

Спасатели МЧС России создадут с добровольцами новый отряд - «корпус сил»

Тимофей Борисов

Решено сформировать совершенно новый вид пожарной охраны. Ее основу составят добровольцы под командой профессионалов МЧС. У каждого такого отряда в деревнях и поселках будет свой мобильный арсенал средств тушения. Добровольцы пройдут обучение и смогут быстро прийти на помощь в случае ЧП. Как будет организована эта работа, корреспонденту «РГ» рассказал председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.

Интервью – на 13 полосе



ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Шекспир на сцене и на стадионе

Пласидо Доминго дважды выступил на «Звездах белых ночей»

Мария Бабалова

Самым дорогим гостем XXV фестиваля Мариинского театра «Звезды белых ночей» стал великий испанец Пласидо Доминго. За четыре дня Доминго успел еще и посетить, как футбольный фанат, финал Кубка конфедераций. И найти время ответить на вопросы «РГ».

Интервью – на 10 полосе



Проект

Сам себе работник

Минюст определил критерии самозанятости

Марина Гусенко

Новый вид официально работающих появится в России — самозанятые. Минюст разработал поправки в закон о занятости, в которых дал определение самозанятости и определил критерии этого понятия. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нем написано, что самозанятые — это физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск деятельность по оказанию услуг другим физлицам, направленную на систематическое получение прибыли. И основанную исключительно на личном трудовом участии. В том числе — во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору. Также уточняется, что самозанятые не могут быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Подробнее – на 1 полосе



ЧС

Спамом не считать

Теперь операторы связи обязаны предупреждать всех абонентов об опасностях

Татьяна Шадрина

Все компании-операторы сотовой связи обязаны безвозмездно передавать смс от МЧС с предупреждениями о возможных катаклизмах и чрезвычайных ситуациях. До 7 июля закон этого не требовал. То была инициатива самих компаний по рассылке сообщений о ЧС.

До недавнего времени только один оператор подписал соглашение с МЧС о том, что готов передавать информацию о чрезвычайных ситуациях. Сейчас и другие сотовые компании готовятся подписать аналогичные соглашения или контракты.

Подробнее – на 1 полосе



ПРОЕКТ

Мама долго не засидится

Новый закон разрешит женщинам-заключенным навещать детей

Владислав Куликов

Госдума готовится рассмотреть во втором, решающем чтении законопроект, дающий заключенным матерям право на отпуск для свидания с ребенком.

Специальные поправки в Уголовно-исполнительный кодекс пропишут, что если у женщины есть дети до 14 лет, она имеет право на два отпуска в год по 15 суток каждый. Если мама не может быть рядом, она будет приезжать.

Подробнее – на 3 полосе



ТЕНДЕНЦИИ

Слабый рубль теряет силу

Экспортеры больше не хотят девальвации национальной валюты

Игорь Зубков

Доллар снова перевалил за 60 рублей и, по-видимому, в июле-сентябре на этом не остановится, что должно обрадовать федеральный бюджет и экспортеров. Другим остается радоваться за них.

Благоприятным курсом для экспорта может стать 60—65 рублей за доллар, рассказали «РГ» в Российском экспортном центре по итогам опроса экспортеров из разных отраслей.

Однако «сила слабого рубля» оказалась под вопросом — последние три года показали, что классический постулат о девальвации национальной валюты как стимуле для экспорта теряет актуальность.

Подробнее – на 4 полосе



ПРОЕКТ

Проценты уходят на каникулы

Заемщик сможет отсрочить выплаты по кредиту на три месяца хоть каждый год

Тарас Фомченков

Оплачивать взятый кредит можно будет с отсрочкой в три месяца, такой законопроект о кредитных каникулах внесен в Госдуму. Также законодатели считают, что необходимо пересмотреть порядок погашения потребительского займа и в первую очередь гасить долги по процентам и по основному долгу, а только затем неустойку.

Трехмесячную отсрочку, говорится в тексте документа, можно будет использовать один раз в течение года. Причем в нескольких вариантах — или всю сразу, или по частям.

Подробнее – на 5 полосе



("Российская газета").