Камчатский гороскоп, 7 — 9 июля

07.07.2017 05:42:48 (GMT+12)
Как всегда в конце недели прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:
Конец этой недели — время подведения итогов недавних событий, корректировки привычного темпа, ритма, графика жизни с учетом изменившихся обстоятельств. Исходя из этого, надо выстраивать планы на ближайшее будущее.
Но!
В пятницу рациональное мышление может уступить место разгулу воображения. Камнем преткновения могут стать сомнения, вероятны бесконечные сравнения новых и старых вариантов. Возможны мечты об исправлении прошлого, получении сатисфакции, исполнении нереализованных желаний. Это не лучший момент для принятия новых ответственных решений, даже с коррекцией уже принятых программ желательно быть осторожнее.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Чапаева.
Рейтинг дней: 4.
Дни благоприятны для жителей улиц Владивостокской, Ленинградской, Пограничной, Лермонтова, Набережной, районов Звёздная, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км - Аэропорт (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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