Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 7 июля 2017 года

07.07.2017 05:40:29 (GMT+12)
(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).
Метеорологический прогноз:
Южная половина Камчатского края
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6,+11°С, днем +15,+20°Св центральных районах до +26°С, на западном побережье +10,+15°С.
Северная половина Камчатского края
Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°С, днем +18,+23°С, на восточном побережье +11,+16°С.
Гидрологическая обстановка:
Выход воды на пойму отмечается на реках: Кашкан - с. Пущино, Камчатка - с. Верхне-Камчатск, Кирганик - с. Кирганик Мильковского района; Камчатка - п. Козыревск, Камчатка - п. Ключи Усть-Камчатского района; Быстрая - с. Малки Елизовского района; Амчигача - с. Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района; Апука - с. Ачайваям Олюторского района, без ущерба.
Природные пожары:
В связи с прогнозируемыми осадками практически на всей территории полуострова ожидается снижение классов пожарной опасности. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.
Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:
Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 4; Елизовский МР – 2; Карагинский МР – 1; Мильковский МР – 2; Олюторский МР – 2; Пенжинский МР – 2; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 2; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 2.
Сейсмологический прогноз:
В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.
Прогноз вулканической активности:
Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.
(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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