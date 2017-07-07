Доброе утро, Камчатка!

07.07.2017 05:28:51 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня пятница, 7 июля 2017 года. По старому стилю 24 июня.

Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Прп. Антония Дымского (ок. 1224). Правв. отроков Иакова и Иоанна Менюжских (1566–1569). Мчч. семи братий.

По мусульманскому календарю — 13 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 13 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год).

7 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1770  Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение.

1807  Начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира.

1881  В Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио».

1891  Курьерская служба American Express запатентовала первый в истории дорожный чек.

1957  Открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1852  Вера Фигнер, русская революционерка-народница, писательница.  

1860  Густав Малер, австрийский композитор и дирижер.  

1863  Владимир Дуров, русский дрессировщик и цирковой артист.  

1882  Янка Купала, белорусский поэт, драматург, публицист.  

1884  Лион Фейхтвангер, немецкий писатель, драматург.

1901  Витторио Де Сика итальянский актер, режиссер.  

1922  Иван Лапиков, советский актер театра и кино.  

1924  Наталья Бехтерева, советский и российский нейрофизиолог, академик.  

1939  Елена Образцова, советская и российская оперная певица, педагог, народная артистка СССР.  

1940  Ринго Старр, британский рок-музыкант, актер, барабанщик группы The Beatles.  

1943  Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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