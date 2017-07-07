Доброе утро, Камчатка!

07.07.2017 05:28:51 (GMT+12)

Сегодня пятница, 7 июля 2017 года. По старому стилю 24 июня.



Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.



Прп. Антония Дымского (ок. 1224). Правв. отроков Иакова и Иоанна Менюжских (1566–1569). Мчч. семи братий.



По мусульманскому календарю — 13 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 13 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год).



7 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1770 Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение.



1807 Начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира.



1881 В Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио».



1891 Курьерская служба American Express запатентовала первый в истории дорожный чек.



1957 Открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1852 Вера Фигнер, русская революционерка-народница, писательница.



1860 Густав Малер, австрийский композитор и дирижер.



1863 Владимир Дуров, русский дрессировщик и цирковой артист.



1882 Янка Купала, белорусский поэт, драматург, публицист.



1884 Лион Фейхтвангер, немецкий писатель, драматург.



1901 Витторио Де Сика итальянский актер, режиссер.



1922 Иван Лапиков, советский актер театра и кино.



1924 Наталья Бехтерева, советский и российский нейрофизиолог, академик.



1939 Елена Образцова, советская и российская оперная певица, педагог, народная артистка СССР.



1940 Ринго Старр, британский рок-музыкант, актер, барабанщик группы The Beatles.



1943 Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



