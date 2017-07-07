Доброе утро, Камчатка!

07.07.2017 05:28:51 (GMT+12)
Сегодня пятница, 7 июля 2017 года. По старому стилю 24 июня.
Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прп. Антония Дымского (ок. 1224). Правв. отроков Иакова и Иоанна Менюжских (1566–1569). Мчч. семи братий.
По мусульманскому календарю — 13 шауваля [X] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 13 таммуза 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год).
7 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ
1770 Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение.
1807 Начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира.
1881 В Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио».
1891 Курьерская служба American Express запатентовала первый в истории дорожный чек.
1957 Открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1852 Вера Фигнер, русская революционерка-народница, писательница.
1860 Густав Малер, австрийский композитор и дирижер.
1863 Владимир Дуров, русский дрессировщик и цирковой артист.
1882 Янка Купала, белорусский поэт, драматург, публицист.
1884 Лион Фейхтвангер, немецкий писатель, драматург.
1901 Витторио Де Сика итальянский актер, режиссер.
1922 Иван Лапиков, советский актер театра и кино.
1924 Наталья Бехтерева, советский и российский нейрофизиолог, академик.
1939 Елена Образцова, советская и российская оперная певица, педагог, народная артистка СССР.
1940 Ринго Старр, британский рок-музыкант, актер, барабанщик группы The Beatles.
1943 Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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