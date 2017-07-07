Камчатский метеокомментарий, 7 июля (188/177)

07.07.2017 05:26:41 (GMT+12)

В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было +6°C, малооблачно, ветер западный, северо-западный, 1 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



Предварительный прогноз:



Утро: +9°С, малооблачно, возможен небольшой дождь.



День: +21°С, переменная облачность, возможен небольшой дождь.



Вечер: +21°С, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшиен возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 16’43’’ (-2”).



Луна: 97%, растущая.



Сегодня - День Ивана Купалы.



Народ приметил: Праздник Рождество Иоанна Предтечи на Руси приурочился к древнему языческому празднику летнего солнцеворота. Считали, что в этот день солнце действует с особенной живительной силой. "На Ивана выходи на косовицу". В Древней Руси день Ивана Купалы был великим праздником, в честь его производились два традиционных обряда: купанье в воде и росе и прыганье через зажженный костер. Это были древние очистительные обряды (через воду и огонь).



Накануне праздника Рождества великого Иоанна Предтечи и в ночь под самый праздник, а также весь день до следующей ночи отмечали на Руси Ивановскую ночь весело, с размахом. В эту ночь допускалась относительная свобода интимных отношений.



Считали, что папоротник расцветает в полночь на Ивана Купалу чудесным огненным цветком, который указывает все клады, как бы глубоко в земле они ни находились.



А еще были убеждены, что "Ивановские дожди — лучше золотой горы", и просили: "Вымолите, попы, дождя до Ивана, а после и мы, грешные, умолим", "До Ивана просите, детки, дождя у Бога, а после Ивана я и сам упрошу", "До Иванова дня дождь в засек (прибавится хлеба), после Иванова дня дождь из засека", "Во время сенокоса дожди — сену плохо, зерну хорошо". А народ приметил: "Сильная роса на Ивана — к урожаю огурцов", "На Иванову ночь звездно — много губ (грибов) будет", "Коли на Ивана просо в лежку, то будет и в ложке", "Корми меня до Ивана, сделаю из тебя пана" — говорит пчела, "После Ивана не надо жупана". На Ивана Купала появляются светляки.



Обряды и обычаи соблюдались от Иванова до Петрова дня, с 7 июля по 12 июля.



Именины у Антона. Антоний (Антон) с греческого - "приобретающий взамен".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 7 июля, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



