Сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж

06.07.2017 16:30:18 (GMT+12)

В полицию Петропавловска-Камчатского с заявлением о краже сотового телефона обратилась 19-летняя жительница краевого центра.

Девушка отдыхала в баре на ул. Тушканова, после полуночи у входа в заведение между ней и неизвестным завязалась ссора, в результате которой мужчина вылил на голову гражданке пиво

.За девушку заступился ее друг, завязалась потасовка. Воспользовавшись ситуацией, другой неизвестный гражданин тайно похитил из женской сумочки, которая во время конфликта находилась на асфальте, сотовый телефон стоимостью 47 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже задержан 21-летний житель Петропавловска-Камчатского, ранее судимый за мошенничество и не так давно вернувшийся из исправительной колонии.



Кроме того установлено, что злоумышленник причастен к аналогичной краже, которую совершил несколькими часами ранее. На базе отдыха в Елизовском районе он похитил из кармана куртки, оставленной в женской раздевалке, денежные средства в размере 5500 тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью свыше 30 тысяч рублей.



На этой же неделе в полицию Елизовского района о кражах заявили родители двух детей, которые лишились своего имущества на базе отдыха в поселке Паратунка. Из мужской раздевалки, не оборудованной шкафчиками для одежды,у 13-летнего подростка был похищен спортивный костюм, проездной билет, наушники, банковская карта и бейсболка. Общий ущерб оценен в сумму более 12 тысяч рублей. У 15-летнего школьника из той же раздевалки исчезли кроссовки стоимостью свыше 4 тысяч рублей.



По подозрению в содеянном сотрудниками уголовного розыска задержан 20-летний житель краевого центра, ранее судимый за ряд преступлений, в том числе имущественного характера.



Во всех четырех случаях похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мерой пресечения злоумышленникам избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

