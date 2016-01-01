Три тонны домашней икорки

06.07.2017 12:11:59 (GMT+12)
Следственным отделом по г. Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю на основании материалов, поступивших из УМВД России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении семейной пары, проживающей в г. Елизово, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).
По версии следствия, 48-летний подозреваемый в период с 01.01.2016 по 05.10.2016 осуществлял скупку сырца икры рыб лососевых видов, после чего на территории принадлежащего ему домовладения изготавливал из неё икру солёную, не соответствующую требованиям безопасности дли жизни и здоровья потребителя Затем его 50-летняя супруга, являющаяся Индивидуальным предпринимателем, осуществляла сбыт опасной продукции потребителям в торговых точках центрального рынка г.Елизово. В ходе доследственных мероприятий у предприимчивой семейной пары изъято около 3 тонн опасной для здоровья потребителей продукции.
В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя
следственного управления
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