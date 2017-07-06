Спички детям не игрушка!

06.07.2017 12:07:42 (GMT+12)

Сотрудники государственного пожарного надзора подвели итоги шести месяцев 2017 года. С начала года в результате детской шалости с огнем произошло 5 пожаров.



Как показывает практика, часто такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг малышей.



«В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу», - поясняет государственный инспектор пожарного надзора по Камчатскому краю Жанна Музыченко.



Уважаемые родители, именно вы можете предотвратить возможные трагедии. Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних, тем более, если топится печь, работает телевизор или другие электроприборы.



Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить возможность забав с пожароопасными предметами, то детям постарше необходимо объяснять к чему могут привести такие игры. Оставшись без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности может закончиться трагически.



Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!



Жизнь показала, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму.



В случае пожара или запаха дыма звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов – «101» или «112»).





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю

