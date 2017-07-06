Определены победители конкурса на лучшее освещение деятельности судебных приставов

06.07.2017 12:05:24 (GMT+12)

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности судебных приставов в средствах массовой информации в 2017 году.



Члены конкурсной комиссии, анализируя конкурсные работы, учитывали оригинальность и профессионализм подачи материала, актуальность и полноту раскрытия выбранной журналистом темы.



В результате в номинации «Лучший телесюжет» конкурсной комиссией победителем признана корреспондент ГТРК «Камчатка» Полина Грудистова – автор сюжета «Обязательные работы». В номинации "Лучший радиосюжет" победу одержал Алексей Федулов. На суд жюри им был представлен выпуск передачи "Законное мнение. Ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации как действенная побудительная мера для должников»", которая вышла в эфире радиостанции "Радио СВ". Дипломом участника отмечен еще один представитель "Радио СВ" — Владимир Басков. Во Всероссийском конкурсе на лучшее информационное освещение деятельности службы судебных приставов в средствах массовой информации он участвует более трех лет. Он стал победителем в номинации "За вклад в информационное освещение деятельности ФССП России»".



Работы победителей первого этапа направлены в Москву для участия в заключительном втором этапе, где конкурсная комиссия ФССП России определит победителей среди конкурсантов от территориальных органов.



Награждение победителей конкурса дипломами и памятными призами приурочено ко Дню судебного пристава, который ежегодно отмечается в России 1 ноября.









Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю

