Происшествия на дорогах края

06.07.2017 12:03:03 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 15 столкновений без пострадавших.
Выявлены семь водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Выявлены семь пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлена одна единица автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

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