В Милькове сегодня

06.07.2017 11:05:24 (GMT+12)

В Милькове сегодня серо, сыро, хмуро. Дождь то прекращается, то вновь начинает нудно и монотонно моросить. Довольно прохладно и уныло.



Фото: Елена ЛАБЗОВА.



