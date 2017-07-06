В Коряках сегодня

06.07.2017 10:37:03 (GMT+12)

В Коряках сегодня всё так же пасмурно, сыро, тихо. Температура воздуха +12.



Всем удачи, хорошего дня и отличного настроения!



На снимке: микрорайон "Геологи".



Фото: Максим БОДА.