Выставка-ярмарка профессий «Арт-Профи Форум» прошла в краевой столице

06.07.2017 08:16:47 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском прошла традиционная выставка-ярмарка профессий «Арт-Профи Форум». В ходе праздника профессий прошел ряд бесплатных мастер-классов по визажу, кулинарии, морскому делу.



«Ежегодная ярмарка профессий прошла под открытым небом на территории Озерновской косы. Она стала одной из площадок Дня молодёжи, в рамках празднования 10-летия Камчатского края. Гости ярмарки не только посмотрели на работу настоящих мастеров, но и могли почувствовать себя в их роли», - рассказали организаторы.



В выставке приняли участие: Камчатский морской энергетический техникум; Камчатский сельскохозяйственный техникум; Камчатский колледж технологии и сервиса; а также, мастер по аэрографии Людмила Мосейчук; мастер – парикмахер Кристина Топор; визажист: Анна Юраева; мастер по аква-гриму Пак Екатерина; художник: Виолетта Безсмельницына; бармен арт-кафе «Глобус» Фуад; профессионалы из семейного пространства «МамПапСье».



Организаторами мероприятия в этом году выступили: Камчатское региональное отделение Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России», Камчатская краевая организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» при поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.



