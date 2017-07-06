Уличным торговцам в Петропавловске-Камчатском предложено перейти на рынки

06.07.2017 08:13:57 (GMT+12)

Торговля в краевом центре должна вестись цивилизовано. Такую задачу перед сотрудниками администрации поставил глава города Виталий Иваненко.



Он подчеркнул, что незаконная уличная торговля – это не только прямое нарушение Правил благоустройства. Портится внешний вид города, создаются препятствия для передвижения людей по тротуару возле остановок. Особенно это ощущается на остановке у фонтана на 6 километре. Более того, нарушаются условия хранения скоропортящихся продуктов, продается продукция неопределенного производства и качества в антисанитарных условиях.



Виталий Иваненко поручил принять исчерпывающие меры по исключению случаев незаконной торговли и предложить торговцам перейти на территорию городских рынков.



«На территории рынка «У фонтана» есть специально оборудованные места для торговли сельхозпродукцией. Те, кто самостоятельно выращивает урожай или собирает дикоросы, имеет возможность располагаться здесь на льготных условиях. Об этом договорились администрация города и дирекция рынка», - рассказал руководитель Управления экономического развития и имущественных отношений Петропавловска-Камчатского Денис Хутов.



Сегодня на территории рынка «У фонтана» установлено порядка 30 современных благоустроенных прилавков на 60 торговых мест. Стоимость одного места – от 300 до 100 рублей в день в зависимости от занимаемой площади. Места для торговли сельскохозяйственной продукцией предоставляются в упрощенной форме.



«Для того, чтобы разместиться на нашей ярмарке, нужно просто прийти. Мы обязательно поможем. В настоящее время места за прилавками есть. В августе, когда идет сезон сбора урожая, ларьки быстро заполняются и мы перекрываем парковку, разрешаем располагаться со своими столиками. Люди приходят, многие уже много лет с нами сотрудничают», - рассказал руководитель администрации рынка, генеральный директор ООО «Камчатпромтовары» Андрей Сакнаев.



Несмотря на незаконность своих действий, уличные торговцы не спешат покидать территорию у остановки. Многие из них уже неоднократно привлекались к административной ответственности. Тем не менее, работа по искоренению несанкционированной торговли на улицах Петропавловска-Камчатского администрация города будет продолжать.



«В администрации создано Контрольное Управление, которое обладает полномочиями по выявлению нарушений среди граждан, которые ведут торговлю без соответствующих документов. В соответствии со статьей 10 Закона Камчатского края «Об административных правонарушениях» таким гражданам будет назначен штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей», - сказал заместитель главы города Олег Козин.



Ранее павильоны, незаконно установленные в центре Петропавловска-Камчатского и осуществляющие торговлю без разрешительных документов, были вывезены с территории Театральной площади. Работа по благоустройству города, пресечению незаконной торговли на улицах краевой столицы будет продолжена.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.