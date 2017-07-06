Новые дома на Северо-Востоке Петропавловска-Камчатского активно заселяются

06.07.2017 08:11:50 (GMT+12)

До 1 сентября в новые квартиры микрорайона Северо-Восток планируется переселить порядка 90% семей из жилых помещений, не подлежащих сейсмоусилению. На сегодняшний день договоры о социальном найме заключили 108 человек. Об этом сообщили в Комитете по управлению жилищным фондом краевого центра.



Напомним, ввод 4 сейсмостойких домов на Северо-Востоке в Петропавловске-Камчатском стал завершающим этапом масштабной работы по созданию одного из самых современных микрорайонов края.



Переселение граждан из домов, не подлежащих сейсмоусилению, в Петропавловске-Камчатском проходит в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Всего во вновь построенные дома в микрорайоне «Северо-Восток» переедут более 300 семей. Работа продолжается в плановом режиме.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.



