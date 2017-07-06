В микрорайоне Рябиковская Петропавловска-Камчатского установят автобусный павильон

06.07.2017 08:09:37 (GMT+12)

Павильон ожидания пассажирского транспорта появится на остановке «29 школа» в микрорайоне Рябиковской уже в этом году. Об этом сообщил заместитель руководителя городского хозяйства Сергей Шеременко. Он подчеркнул, что задача администрации города – создать горожанам комфортные условия для ожидания общественного транспорта.



«Остановочного павильона в этом районе не было никогда. Горожане вынуждены ожидать транспорт стоя под дождем и снегом на открытой площадке. На встрече Главы города с жителями 2 округа было принято решение установить здесь автобусный павильон. Решение было также поддержано и депутатским корпусом», - сказал Сергей Шеременко.



Он отметил, что работы по установке автобусного павильона на остановке общественного транспорта «Школа № 29», расположенной по ул. Рябиковская, включены в программу комплексного благоустройства городского округа на 2017 год. Готовы проект и сметная стоимость павильона.



На сегодняшний день МКУ «Управление дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа» разместило извещение о проведении электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт на устройство павильона. Начальная цена муниципального контракта - 492 152 рубля. Средства предусмотрены городским бюджетом. Планируется, что павильон будет готов к концу октября.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.



