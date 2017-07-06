Количество пассажирского транспорта в Петропавловске-Камчатском увеличивается

06.07.2017 08:07:09 (GMT+12)

В сравнении с прошлой неделей количество пассажирского транспорта на маршрутах Петропавловска-Камчатского увеличилось на 10 процентов. Об этом сообщили в Управлении городского хозяйства.



«Мониторинг пассажирского транспорта осуществляется регулярно в утренние, вечерние часы и в течение всего дня. Данные мониторинга, диспетчерских ведомостей, а так же сводки дежурного диспетчера о выходе пассажирского транспорта на городские маршруты поступают в Управление пассажирского транспорта», - сказал заместитель руководителя Управления городского хозяйства Сергей Шеременко.



Он уточнил, что если с 1 по 12 июня на линию выходило 105-112 автобусов, то к концу месяца - уже 128 автобусов.



«Сегодня на городских маршрутах работает 131 машина. Единичные маршруты в микрорайонах обеспечиваются пассажирским транспортом на 100 процентов. В вечернее время суток вторая смена пассажирского транспорта выезжает по расписанию. Временные интервалы между рейсами уменьшились, время ожидания пассажиров существенно сократилось, прослеживается положительная динамика», - добавили в управлении.



В настоящий момент водительские удостоверения российского образца получили 17 водителей из стран ближнего зарубежья. Теоретическую часть сдали и ожидают в ближайшие дни сдачи экзамена на автодроме 11 человек. Кроме того, на работу водителями в предприятия перевозчиков дополнительно принято 14 человек.



Напомним, в России действует запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с вождением ТС. Соответствующие поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» вступили в силу с 1 июня 2017 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.