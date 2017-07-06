Около 2 млн. рублей собрано на создание в Петропавловске-Камчатском монумента «Труженикам тыла»

06.07.2017 08:04:35 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском продолжается сбор пожертвований на создание в Петропавловске-Камчатском монумента «Труженикам тыла». На сегодняшний день собрано порядка 2 млн. рублей. Об этом сообщили в управлении культуры, спорта и молодежной политики краевого центра.



В сборе пожертвований приняли участие жители Петропавловска-Камчатского, Елизово, других районов Камчатки. Свой вклад в реализацию проекта по созданию и установке монумента «Труженикам тыла 1941-1945 годов» может внести каждый. Всего на создание монумента необходимо около 4 млн. рублей.



«Монумент будет установлен в парке Победы. Значение такого памятника для жителей Петропавловска-Камчатского и всей Камчатки переоценить невозможно. Он станет еще одним напоминанием, что победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава всего нашего народа: и тех, кто сражался на фронтах, и тех, кто своим ежедневным трудом помогал стране в тылу. Мы должны быть благодарны нашим ветеранам и всем труженикам тех страшных лет за великий, бессмертный подвиг, за силу духа и мужество», - сказала руководитель управления Лилиана Соловьева.



Планируется, что монумент «Труженикам тыла 1941-1945 годов» будет представлять стилизованное скульптурное изображение носовой части корабля. Так как основное бремя труда в военный период легло на плечи женщин, именно женщина станет центральной фигурой композиции. Вторая фигура старика-кузнеца станет символом мощи и силы рабочего класса. Третьей фигурой будет подросток со сжатыми в кулак пальцами, что выражает желание помочь взрослым в их труде. Четвертой фигурой станет рыбак, чей труд был и остается основой темой Камчатки.



Инициатором проекта стала общественная организация Петропавловск-Камчатский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.



Каждый, кто хочет внести свой посильный вклад в создание памятника «Труженикам тыла», сможет перечислить любую сумму на благотворительный счет, открытый в Сбербанке, через банкомат:



Вставьте карту и введите пин-код,



Нажмите «Платежи и переводы»,



Выберите «Поиск услуг и организаций»,



Введите «Совет ветеранов» или ИНН 4101117122,



Далее - по запросу.



Аналогично можно произвести платеж и с помощью системы Сбербанк-онлайн.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.



