Обзор «Российской газеты – неделя» за 6 июля 2017 года

06.07.2017 05:45:50 (GMT+12)
ПРОБЛЕМА
Кто возьмет «Аккорд»
Как умерло русское фортепианное производство
Татьяна Владыкина
Недавно пианист Денис Мацуев с ужасом обнаружил, что в российских музыкальных школах стоят старые, расстроенные инструменты, на которых невозможно играть. Но самым неприятным открытием для известного пианиста стало то, что в нашей стране не осталось ни одной фортепианной фабрики.
Корреспондент «РГ» попыталась выяснить, почему исчезло фортепианное производство? Сколько стоит хорошее пианино? Можно ли возродить производство фортепиано в нашей стране? И что нужно, чтобы получился качественный музыкальный инструмент?
Подробнее – на 4 полосе
КОШЕЛЕК
Летний счет
Коммунальные тарифы в Москве выросли на 6,7 процента
Александр Мелешенко
В столице, как и других регионах России, с 1 июля выросли коммунальные тарифы. Рост в Москве составил 6,7% — это ниже предела в 7%, который для мегаполиса установило федеральное правительство. Однако разные виды ресурсов традиционно подорожали неодинаково.
Как сообщили «РГ» в департаменте экономической политики и развития Москвы, ежемесячные расходы на коммуналку для среднего москвича вырастут на 155 руб. Впрочем, цифра не учитывает также выросших расходов на содержание жилья, а еще на капитальный ремонт.
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ПРОЧТЕНИЕ
Так, как надо
Вышла книга о том, каким был Высоцкий
Андрей Васянин
Школьный друг Владимира Высоцкого, научивший его первым аккордам, герой его песен («Мой друг уехал в Магадан»), поэт и журналист Игорь Кохановский собрал воспоминания о Высоцком, каким его знали друзья. Сам вспомнил их школьные приколы и истории песен, пообщался с людьми, знавшими Высоцкого в жизни в разные годы. И вышла книга «Все не так, ребята…», рассказывающая о том, что же в жизни актера и поэта было «так», то есть на самом деле. «РГ» публикует несколько отрывков из нее.
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ПРОЕКТЫ
Забьем!
Какие фильмы снимаются к чемпионату мира по футболу 2018 года
Сусанна Альперина
К чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, готовятся не только спортсмены, но и кинематографисты. «РГ» выбрала будущие фильмы, которые обещают быть наиболее громкими и поднять дух болельщиков. При этом стоит отметить, что продюсеры всех этих картин обратились за государственной поддержкой, что подчеркивает значимость киноработ.
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ЗОНА РИСКА
Поплыли
Как научить ребенка не тонуть
Анна Козина
Лето, море, солнце. Купальный сезон открыт. Дети очень любят плескаться в воде. Даже если не умеют плавать. Этот навык не относится к врожденным, но является необходимым. Как ребенку почувствовать себя комфортно и безопасно в любом водоеме? 5 советов для родителей, как помочь малышу или уже школьнику не бояться, научить держаться на воде и плавать.
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("Российская газета - Неделя).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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