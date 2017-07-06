Обзор «Российской газеты» за 6 июля 2017 года

06.07.2017 05:42:33 (GMT+12)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Поставим на месте

Россия начинает открывать за рубежом свои производства

Елена Березина

Зачем России промышленные зоны в других странах и почему Япония стала партнером выставки «Иннопром» в этом году. Что представляет собой агрессивная экспортная политика и какого роста промышленности можно ждать в этом году. Об этом «Российской газете» рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли России Глеб Никитин.

Интервью – на 1 полосе



Из первых уст

Бизе с жемчугами

Ольга Перетятько спела в Берлине у Вима Вендерса

Владимир Дудин

Лидер среди европейских оперных театров — Берлинская Государственная опера продолжает удивлять смелыми решениями, пригласив знаменитого кинорежиссера Вима Вендерса поставить оперу Бизе «Искатели жемчуга». Партию Лейлы исполнила россиянка Ольга Перетятько-Мариотти, рассказавшая об этой опере дебютов и о том, как очаровал ее в роли оперного режиссера автор «Неба над Берлином» и многих других кинолент.

Интервью – на 7 полосе



Память

За Граниным

Что оставил нам выдающийся писатель

Павел Басинский

Ушел из жизни писатель и ветеран войны Даниил Александрович Гранин. 1 января будущего года ему исполнилось бы 99 лет. Гранин был не только писателем, но и мыслителем. Выступая в немецком бундестаге в 2014 году, он сказал: «Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. Вспоминать про годы войны тяжело, любая война — это кровь и грязь. Но память о погибших миллионах, десятках миллионов наших солдат необходима».

Прощать, но помнить... Помнить, но прощать… Наверное, это главное, что завещал нам Даниил Гранин.

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Право

Вреден Север для тебя

Правительство одобрило законопроект, расширяющий применение принудительных работ

Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной работе одобрила инициативу, фактически расширяющую применение принудительных работ — нового для нашей страны наказания.

При этом правительственные эксперты принципиально высказались за то, чтобы принудительные работы оставались гуманным наказанием, а не превращались в ссылку.

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ФИНАНСЫ

Чисто из принципа

ЦБ сможет отзывать лицензии без лишних формальностей

Игорь Зубков

Банк России намерен расширить права на так называемое профессиональное суждение. Это даст ему возможность применять надзорные меры даже при отсутствии формальных доказательств нарушения закона.

Такие предложения содержатся в опубликованном ЦБ консультативном докладе. Первые законопроекты по итогам его обсуждения будут внесены в Госдуму в весеннюю сессию.

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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ВСЕ УМЕРЕННО

Продэмбарго решено продлить до 2019 года

Александра Воздвиженская

Правительство России продлило срок действия продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года в качестве ответной меры на антироссийские санкции, еще на 12 месяцев — до 31 декабря 2018 года. Постановление об этом было опубликовано на сайте кабинета министров.

Ответные меры затрагивают поставки продовольствия, сельскохозяйственной продукции и сырья из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, а также Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Изменений в перечне мер не произошло.

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Деньги

Вдруг не расплатишься

Банки стали чаще отказывать клиентам в кредите

Роман Маркелов

Российские банки с начала года увеличили выдачу необеспеченных кредитов населению. Повысившаяся кредитная активность граждан привела к росту займов с признаками мошенничества, что вынудило банки снизить количество одобренных заявок.

По данным совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», доля отказов банков по кредитам от числа всех поступивших заявок в первом квартале 2017 года составила 65 процентов.

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Здоровье

Перетертые трудом

Стрессы на работе уносят жизни молодых людей, в основном — мужчин

Марина Гусенко

Более чем в 120 миллиардов долларов в год оценили ученые США потери, связанные с влиянием стресса на здоровье человека.

В эту цифру заложены такие последствия стрессов, как снижение производительности труда, фонда рабочего времени и расходы медицины на лечение большого числа заболеваний, возникающих вследствие нервного перенапряжения.В какую сумму обходятся работодателям и государству аналогичные последствия стрессов в России, никто не считал, отмечают эксперты. Но есть другие цифры, например, внезапная сердечная смертность молодых трудоспособных людей (которая часто возникает также из-за большого нервного напряжения), в том числе на работе, в нашей стране вдвое выше, чем в США.

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Безопасность

Мухой не пролетят

Тюремное ведомство научилось перехватывать дроны-нарушители

Владислав Куликов

Тюремное ведомство приступило к испытаниям специальной аппаратуры, позволяющей перехватывать дроны-нарушители с запрещенным для заключенных товаром.

Криминальный мир с некоторых пор взял на вооружение беспилотные летательные аппараты. С их помощью сотоварищи заключенных пытаются доставлять в колонии запретное: телефоны, алкоголь, наркотики и т.п.

Сейчас тюремное ведомство подготовило свой технологический ответ.

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("Российская газета").









