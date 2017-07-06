Камчатский гороскоп, 6 июля

06.07.2017 05:39:04 (GMT+12)
В четверг «последнее слово» останется за правилами, законами и стандартами, а также за лицами и структурами, обладающими авторитетом и облеченными официальной властью. Уважение к объективным границам и заданным нормам может стать хорошим подспорьем при решении важных вопросов. В текущих делах ожидаются подвижки, появляется возможность снять часть острых проблем.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Фестивальная.
Рейтинг дня: 4.
День благоприятен для жителей улиц Чернышевского, Стрелковой, Пограничной, Владивостокской, Ленинградской, Советской, Иркутской, Доватора, Космического проезда, районов АЗС – 8 км, 11 (в краевом центре), Завойко (в Елизове), поселка Козыревск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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