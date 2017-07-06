Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 6 июля 2017 года

06.07.2017 05:36:46 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:



Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, на западном побережье северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°С, при облачности +10,+15°С, днем +14,+19°С, в при прояснениях до +27°С, на западном побережье +11,+16°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°С, днем +12,+17°С, при прояснениях +20,+25°С.



Гидрологическая обстановка:



Выход воды на пойму сохраняется на реках: Кашкан - с. Пущино, Камчатка - с. Верхне-Камчатск, Кирганик - с. Кирганик Мильковского района; Камчатка - п. Козыревск, Камчатка - п. Ключи Усть-Камчатского района; Быстрая - с. Малки Елизовского района; Амчигача - с. Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района, без ущерба. На реках края прогнозируются колебания уровней воды различной интенсивности.



Природные пожары:



В связи с прогнозируемыми осадками практически на всей территории полуострова ожидается снижение классов пожарной опасности. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.



Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 2; Елизовский МР – 1; Карагинский МР – 1; Мильковский МР – 1; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 1; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 2.



Сейсмологический прогноз:



В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Прогноз вулканической активности:



Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



(Благодарим ГУ МЧС за предоставленные материалы).