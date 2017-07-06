Доброе утро, Камчатка!

06.07.2017 05:27:29 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня четверг, 6 июля 2017 года. По старому стилю 23 июня.

Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.).Собор Владимирских святых. Мц. Агриппины (253–260).

Прав. Артемия Веркольского (1545). Второе перенесение мощей свт. Германа, архиеп. Казанского (1714). Мчч. Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных (IV).

Сщмчч. Александра Миропольского, Алексия Введенского, Петра Смородинцева пресвитеров (1918); сщмч. Митрофана, архиеп. Астраханского (1919).

Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524), Заоникиевской (1588) и именуемой «Вратарница», или «Неугасимая Свеча» (1894), икон Божией Матери.

По мусульманскому календарю — 12 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 12 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день поцелуя.

День столицы Казахстана — Астаны.

День рождения президента Казахстана.

День Эйно Лейно в Финляндии.

День памяти Яна Гуса в Чехии.

6 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1174  Убит князь владимиро-суздальский Андрей Боголюбский.

1785  Конгресс США постановил назвать американскую валюту «долларом».

1885  Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке.

1902  В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел».

1918  В Москве произошло покушение на немецкого посла в Советской России графа Мирбаха.

1957  Произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни.

1994  На экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1796  Николай I, российский император (1825-1855).  

1879  Агриппина Ваганова, русская балерина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог.  

1885  Владимир Артемьев, советский конструктор ракетной техники.  

1887  Марк Шагал, русский и французский художник.  

1897  Анатолий Мариенгоф, русский поэт-имажинист, драматург.  

1937  Владимир Ашкенази, советский и исландский пианист и дирижер.  

1943  Тамара Синявская, российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, народная артистка СССР.  

1946  Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001-2009), американский политик.  

1946  Сильвестр Сталлоне, американский актер.

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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