Доброе утро, Камчатка!

06.07.2017 05:27:29 (GMT+12)

Сегодня четверг, 6 июля 2017 года. По старому стилю 23 июня.



Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.).Собор Владимирских святых. Мц. Агриппины (253–260).



Прав. Артемия Веркольского (1545). Второе перенесение мощей свт. Германа, архиеп. Казанского (1714). Мчч. Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных (IV).



Сщмчч. Александра Миропольского, Алексия Введенского, Петра Смородинцева пресвитеров (1918); сщмч. Митрофана, архиеп. Астраханского (1919).



Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524), Заоникиевской (1588) и именуемой «Вратарница», или «Неугасимая Свеча» (1894), икон Божией Матери.



По мусульманскому календарю — 12 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 12 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день поцелуя.



День столицы Казахстана — Астаны.



День рождения президента Казахстана.



День Эйно Лейно в Финляндии.



День памяти Яна Гуса в Чехии.



6 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1174 Убит князь владимиро-суздальский Андрей Боголюбский.



1785 Конгресс США постановил назвать американскую валюту «долларом».



1885 Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке.



1902 В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел».



1918 В Москве произошло покушение на немецкого посла в Советской России графа Мирбаха.



1957 Произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни.



1994 На экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1796 Николай I, российский император (1825-1855).



1879 Агриппина Ваганова, русская балерина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог.



1885 Владимир Артемьев, советский конструктор ракетной техники.



1887 Марк Шагал, русский и французский художник.



1897 Анатолий Мариенгоф, русский поэт-имажинист, драматург.



1937 Владимир Ашкенази, советский и исландский пианист и дирижер.



1943 Тамара Синявская, российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, народная артистка СССР.



1946 Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001-2009), американский политик.



1946 Сильвестр Сталлоне, американский актер.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



