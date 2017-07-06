Доброе утро, Камчатка!

06.07.2017 05:27:29 (GMT+12)
Сегодня четверг, 6 июля 2017 года. По старому стилю 23 июня.
Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.).Собор Владимирских святых. Мц. Агриппины (253–260).
Прав. Артемия Веркольского (1545). Второе перенесение мощей свт. Германа, архиеп. Казанского (1714). Мчч. Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных (IV).
Сщмчч. Александра Миропольского, Алексия Введенского, Петра Смородинцева пресвитеров (1918); сщмч. Митрофана, архиеп. Астраханского (1919).
Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524), Заоникиевской (1588) и именуемой «Вратарница», или «Неугасимая Свеча» (1894), икон Божией Матери.
По мусульманскому календарю — 12 шауваля [X] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 12 таммуза 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день поцелуя.
День столицы Казахстана — Астаны.
День рождения президента Казахстана.
День Эйно Лейно в Финляндии.
День памяти Яна Гуса в Чехии.
6 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ
1174 Убит князь владимиро-суздальский Андрей Боголюбский.
1785 Конгресс США постановил назвать американскую валюту «долларом».
1885 Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке.
1902 В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел».
1918 В Москве произошло покушение на немецкого посла в Советской России графа Мирбаха.
1957 Произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни.
1994 На экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1796 Николай I, российский император (1825-1855).
1879 Агриппина Ваганова, русская балерина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог.
1885 Владимир Артемьев, советский конструктор ракетной техники.
1887 Марк Шагал, русский и французский художник.
1897 Анатолий Мариенгоф, русский поэт-имажинист, драматург.
1937 Владимир Ашкенази, советский и исландский пианист и дирижер.
1943 Тамара Синявская, российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, народная артистка СССР.
1946 Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001-2009), американский политик.
1946 Сильвестр Сталлоне, американский актер.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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